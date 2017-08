Große Aufregung herrschte als während der Löscharbeiten die Tochter der Wohnungsinhaber vermisst wurde.

Düsseldorf. In einer Dachgeschosswohnung in einem fünfgeschossigen Mehrfamilienhaus in der Fortunastraße hat es am späten Mittwochnachmittag gebrannt. Aufmerksame Anwohner hatten Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Große Aufregung herrschte als während der Löscharbeiten die Tochter der Wohnungsinhaber vermisst wurde.

Der Notruf ging gegen 17.00 Uhr bei der Feuerwehr ein. Als die Einsatzkräfte eintrafen stieg dunkler Rauch aus den Fenstern der Wohnung. Zwei Löschtrupps suchten im Gebäude nach Personen und bekämpften von innen das Feuer, gleichzeitig wurde von außen zwei Drehleitern eingesetzt, teilte die Feuerwehr mit.

Aufregung herrschte, als die Tochter des Wohnungsinhaber vermisst wurde. Es stellte sich heraus, das diese wohlauf war. Ihr Vater hatte sie schon bei Nachbarn in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Im Einsatz waren 32 Feuerwehrmänner. Der Einsatz dauerte knapp zwei Stunden. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 EUR geschätzt. Zur Ermittlung der Brandursache wurde die Polizei hinzugezogen.