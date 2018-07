Düsseldorf. Im Mercedes-Autohaus an der Karl-Geusen-Straße ist am Dienstagabend in einer Halle im Hinterhof ein Auto in Flammen aufgegangen, wie die Feuerwehr mitteilte. Zum Brand war es gegen 19.10 Uhr gekommen, 40 Minuten später meldeten die Einsatzkräfte vor Ort nachlassende Rauchentwicklung. Wie es zu dem Brand kam und welchen Schaden er angerichtet hat, konnte ein Sprecher der Feuerwehr am Abend noch nicht sagen. red