Düsseldorf. Bei einem dramatischen Wohnhausbrand in Oberbilk wurden am frühen Mittwochmorgen neun Menschen verletzt, unter ihnen auch ein Säugling. Das berichtete die Feuerwehr am Mittwochmorgen. Alamiert wurde die Rettungskräfte von einem Anrufer mit den Worten "Kommen Sie schnell, das Haus brennt, die Menschen sind in höchster Gefahr".

Als die Einsatzkräfte am Wohnhaus auf der Kölner Straße ankamen, war ein 60-jähriger Mann bereits aus dem Fenster seiner Wohnung gesprungen. Er lag mit schweren Verlettzungen auf dem Gehweg. Während andere Mieter es noch geschafft hatten rechtzeitig aus dem Haus zu fliehen, waren zehn Bewohner von den Flammen eingeschlossen. Die hölzerne Treppe in den zweiten Stock des Mehrfamilienhauses war durch das Feuer zerstört.

Rettung über Drehleitern

Die Feuerwehr setzte Drehleitern ein, um die eingeschlossenen Menschen zu retten. Acht von ihnen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhauss gebracht. Der schwerverletzte 60-Jährige, der aus seinem Fenster gesprungen war, wurde schon vorher mit einem Rettungswagen in die Uniklinik gebracht. Notfallsanitäter betreuten 13 weitere Bewohner des Hauses.

Nach etwa 45 Minuten gelang es den Rettungskräften das Feuer zu löschen. Der gesamte Einsatz war gegen 7 Uhr beendet. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Bis auf zwei Bewohner, die in Notfallunterkünfte kamen, konnten alle Bewohner bei Verwandten untergebracht werden. Es enstand ein Sachschaden von etwa 200.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Brandursache zu klären. red