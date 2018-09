Die Feuerwehr ist am Dienstag zu einem Brand an der Schadowstraße ausgerückt. Mittlerweile ist das Kaufhaus wieder geöffnet.

Düsseldorf. Die Feuerwehr wurde am Dienstag zu einem Brand in der Karstadt-Filiale an der Schadowstraße gerufen. Die automatische Brandmeldeanlage hatte Alarm geschlagen. Nach Angaben der Feuerwehr Düsseldorf hatte es durch ein Feuer in der Elektroverteilung der Haushaltsgeräteabteilung in der vierten Etage des Kaufhauses eine Rauchentwicklung gegeben.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, sei das Gebäude bereits geräumt gewesen. Mitarbeiter des Kaufhauses hätten selbst das Feuer gelöscht. Nachdem mittels der hauseigenen Entrauchungsanlage gelüftet wurde, habe das Kaufhaus wieder öffnen können, so die Feuerwehr.

Es seien bei dem Vorfall keine Menschen verletzt worden. Nach rund einer Stunde sei der Einsatz beendet gewesen. Die Schadenshöhe könne noch nicht bestimmt werden, so die Feuerwehr.