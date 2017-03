Neu war diesmal, dass es Preise in vier statt in drei Kategorien gab. Stifter der neuen Digital-Kategorie ist das Software-Unternehmen Adobe.

Düsseldorf. Der Marken-Award 2017 geht an Thyssen-Krupp, Frosta, Em-eukal und Bilou, hinter der Youtube-Star Biance Heinecke steckt. Sie hat ihre Beauty-Marke quasi aus dem Netz heraus in die reale Welt entwickelt. Am Dienstagabend wurde der begehrteste Preis für Markenführung verliehen – und das bereits zum 17. Mal.



Ins Leben gerufen wurde der Marken-Award im Jahr 2001 von der Absatzwirtschaft – Zeitschrift für Marketing und dem Deutschen Marketing-Verband (DMV). Rund 1000 Gäste aus Management, Marketing, Medien und Agenturen feierten im Musical-Theater Capitol die Verleihung des Marken-Awards 2017. Besonderen Glamour verliehen dem Event seine prominenten Gäste wie Entertainerin Barbara Schöneberger, Fechtolympia-Siegerin Britta Heidemann, BVB-Chef Hans-Joachim Watzke per Video, Opel-Vorstand Tina Müller, Comedian Bully Herbig und Kabarettist, Parodist sowie Moderator Florian Schröder. Für gute Stimmung sorgte zudem die Sängerin und Songwriterin Jenny Thiele. Durch den Abend führte ZDF-Moderator Ingo Nommsen gemeinsam mit Absatzwirtschaft-Chefredakteur Christian Thunig. Thyssen-Krupp-Vorstand Heinrich Hiesinger wie auch die Gesellschafter und Geschäftsführer von Em-eukal, Bilou und Frosta kamen, um die Auszeichnungen persönlich entgegenzunehmen.



Neu war diesmal, dass es Preise in vier statt in drei Kategorien gab. Stifter der neuen Digital-Kategorie ist das Software-Unternehmen Adobe.