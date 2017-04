Düsseldorf. Am Donnerstagmittag wurde die Feuerwehr gegen 13.15 Uhr zu einem Brand in einem Gewerbegebiet in Düsseldorf-Eller alarmiert. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich eine Lagerhalle an der Festenbergstraße in Vollbrand. In der Lagerhalle lagerten Paletten, alte Motoren und Gasflaschen. Zu einer Explosion kam es aber nicht.

Da es zu einer starken Rauchentwicklung kam, wurde vorsorglich eine angrenzende Moschee gesperrt. Menschen befanden sich jedoch nicht im Gebäude.

Der Einsatz war für die Feuerwehr nach etwa einer Stunde beendet. Wie es zu dem Brand kam, ist bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.