Flingern II Aktivitäten von A wie Ausflug über S wie Sport bis Z wie Zoo versprechen erlebnisreiche Ferien in der Freizeiteinrichtung Icklack am Höherweg 12. Wann 6. bis 24. August. Alter 6 bis 11 Jahre. Preis 105 Euro, mit Düsselpass 50 Euro.

Garath II Das Programm im Anne-Frank-Haus an der Stettiner Straße 114 besteht aus sommerlichen Aktionen im Haus und Garten und vielen Ausflügen in Düsseldorf und Umland. Geboten wird einen Mix aus Ausflügen für Sportbegeisterte und Kreative. Wann 16. bis 27. Juli. Alter 6 bis 14 Jahre. Preis 70 Euro, mit Düsselpass 34 Euro.

Flingern Im Kinderclub Info am Froschkönigweg 19 erwartet die Kinder Ausflüge, gemeinsames Kochen, Sport, Spiel und Spaß. Auf dem Programm stehen beispielsweise Tagesfahrten in Freizeitparks, Schwimmen und Kino. Durch das große Außengelände gibt es viel Platz zum Toben. Wann 13. bis 24. August. Alter 8 bis 12 Jahre. Preis 70 Euro, mit Düsselpass 34 Euro.

Bilk In der Jugendfreizeiteinrichtung Treff an der Suitbertusstraße 163 können sich die Teilnehmer austoben. Der Schwerpunkt liegt auf Abenteuer und Sport. Unter Beteiligung der Kinder wird ein spannendes Angebot mit Ausflügen entwickelt. Wann 6. bis 24. August. Alter 12 bis 18 Jahre. Preis 105 Euro, mit Düsselpass 50 Euro.

Wenn am 16. Juli die Sommerferien beginnen, dann ist bei allen Kindern die Freude groß. Doch die Zeit bis zum 28. August kann ganz schön lang werden, wenn man nicht wegfährt. Die freien Träger der Jugendhilfe und das Jugendamt laden unter dem Titel „Düsselferien“ Kinder zu einem abwechslungsreichen Ferienprogramm ein. Dabei können Angebote in der Stadt, aber auch Fahrten darüber hinaus gebucht werden. Für die folgenden Programme gibt es noch Plätze:

Golzheim Beim Programm der Jüdischen Gemeinde am Paul-Spiegel-Platz werden Spaß, Bildung und Bräuche des Judentums vermittelt. Die Betreuer bereiten für verschiedene Altersgruppen je ein angepasstes Programme vor. Zwei Mal pro Woche werden Ausflüge gemacht. Zusätzlich finden noch zwei große Ausflüge über die Grenzen Düsseldorfs hinaus statt. Wann 6. bis 24. August. Alter 8 bis 14 Jahre. Preis 105 Euro, mit Düsselpass 50 Euro.

Holthausen Die Städtische Jugendfreizeiteinrichtung (JFE) an der Kamper Straße 17 hat Ausflüge, Schwimmen und einen Zoobesuch für die erste Hälfte der Sommerferien auf den Plan genommen. Wann 16. Juli bis 3. August. Alter 6 bis 13 Jahre. Preis 105 Euro, mit Düsselpass 50 Euro.

Knittkuhl Auch in Knittkuhl bekommen die Kinder viel geboten. Ausflüge, Sport und Besichtigungen heißen in der Katholischen Kirchengemeinde (Am neuenhof 3) die Mittel gegen Langeweile. Wann 6. bis 24. August. Alter 6 bis 10 Jahre. Preis 105 Euro, mit Düsselpass 50 Euro.

Oberbilk Zwei Wochen lang Action und Abenteuer? Achterbahn und Zehnerturm? Die Sommerferien im Ejuzo (Ellerstraße 215) sind gespickt mit Ausflügen quer durch NRW. Wann 16. Juli bis 27. Juli. Alter 12 bis 18 Jahre. Preis 70 Euro, mit Düsselpass 34 Euro.

Oberbilk II Alles dreht sich um Kunst und Kultur bei den Königinnen und Helden an der Siemensstraße 28. Wann 16. bis 27. Juli. Alter 8 bis 14 Jahre. Preis 70 Euro, mit Düsselpass 34 Euro.

Oberbilk III Die Schmiede.Familie an der gleichnamigen Straße hat ein dreiwöchiges Ferienprogramm entwickelt einschließlich Ausflügen innerhalb und außerhalb von Düsseldorf. Wann 6. bis 24. August. Alter 6 bis 14 Jahre. Preis 105 Euro, mit Düsselpass 50 Euro.

Stadtmitte Wer Lust auf einen Besuch im Museum hat, gerne ins Kino oder in den Freizeitpark geht, ist im Zitty (Klosterstraße 98) richtig. Egal, ob Kunst und Kultur, Sport und Bewegung, Natur und Tiere: Für alle ist etwas dabei. So wie zum Beispiel Tagesfahrten in die Freizeitparks Ketteler Hof und Schloss Beck und in den Wuppertaler Zoo. Wann 6. bis 24. August. Alter 6 bis 12 Jahre. Preis 105 Euro, ermäßigt 50 Euro.