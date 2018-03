Rund um Ostern starten die ersten von fast 300 Angeboten der Düsselferien. Vieles ist schon ausgebucht – hier gibt es noch freie Plätze.

Bunt gefärbte Eier suchen, leckeren Hefezopf zum Frühstück genießen und am Abend das Osterfeuer besuchen – es gibt viele Dinge rund um das Osterfest, auf das sich Kinder schon jetzt freuen können. Nicht zuletzt natürlich auch auf zwei schulfreie Wochen: Am Montag, 26. März, beginnen die Ferien, und die sind für Mädchen und Jungen aus der Landeshauptstadt mit vielen tollen Angeboten gespickt. Für einige gibt es noch freie Plätze.

So öffnet etwa der Ferienclub im Falkenheim Tannenhof am Erfurter Weg seine Pforten. Täglich von 9 bis 15 Uhr stehen dort Spiele für Sechs- bis Elfjährige an, auch Ausflüge sind geplant. Das „Heim der Offenen Tür“ in Wersten ist während der gesamten Ferien montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Jugendliche von zwölf bis 18 Jahren sind eingeladen. In Wersten lädt die Awo Familienglobus gGmbH vom 26. März bis 6. April zum Spieleprogramm in den Awo-Aktiv-Treff in Wersten ein. Gedacht ist das Angebot für Mädchen und Jungen im Alter von acht bis 15 Jahren.

Das Jugendamt der Stadt lädt während der Ferien montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr in die Jugendfreizeiteinrichtung Ammersweg ein. Kinder von acht bis 13 Jahren basteln, kochen und spielen dort gemeinsam, auch Ausflüge sind geplant. Für Sechs- bis Elfjährige ist ein Angebot der Awo in der Jugendfreizeiteinrichtung Unterbilk gedacht. Zwei Wochen lang gibt es dort montags bis freitags Programm. Auch die Jugendfreizeiteinrichtung an der Gräulinger Straße ist zwei Wochen lang geöffnet, dort gibt es von 9 bis 17 Uhr Programm.

In der ersten Ferienwoche sind Acht- bis 14-Jährige in die Räume der Awo Düsseldorf in Unterbach eingeladen. Jeweils von 9 bis 17 Uhr sind dort Spiele und Aktionen geplant. Bewegung und Geländespiele stehen in der ersten Woche auf dem Sportgelände an der Altenbergstraße auf dem Programm. Der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) bietet dort immer von 9 bis 16 Uhr ein Programm für Kinder von acht bis zwölf Jahren an. Der Kinderclub Kiefernstraße öffnet in beiden Ferienwochen jeweils von 9 bis 17 Uhr für Besucher von sechs bis 15 Jahren.