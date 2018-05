Ferien: Flughafen erwartet 740 000 Passagiere

Knapp 6000 Flüge und 740 000 Passagiere erwartet der Flughafen Düsseldorf für die Pfingstferien – das heißt für den Zeitraum von gestern bis Sonntag, 27. Mai. Der stärkste Tag war gleich der erste am gestrigen Freitag. 85 000 Fluggäste bei rund 650 Starts und Landungen verzeichnete der Airport. Zum Vergleich: der Durchschnittswert liegt bei rund 67 000 Fluggästen und 600 Flugbewegungen am Tag. „Wir schließen die Lücke nach der Air-Berlin-Pleite immer weiter“, sagt Flughafensprecher Christian Hinkel. Der zweitstärkste Tag wird für den Sonntag in einer Woche erwartet, dort sollen es 78 000 Flüge sein. Besonders beliebte Ziele sind laut Flughafen die Mittelmeerregionen in Spanien, Griechenland und auch wieder mehr der Türkei. Bei Städtereise liegen München, Wien, London und Paris hoch im Kurs. ale