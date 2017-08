An der Grundschule Kaiserswerth gab’s das übliche Bild. Zu viele Eltern bringen ihr Kind per Auto.

Düsseldorf. Mit der neuen Hol- und Bringzone für so genannte Elterntaxis sollte die allmorgendliche Verkehrssituation vor der Gemeinschaftsgrundschule an der Fliednerstraße eigentlich entspannt werden. Eigentlich. Jedoch: Die drei Parkplätze am Kaiserswerther Markt, die ab sofort für diese Zone vorgesehen sind, waren zugeparkt. Und so bogen wieder viele Autos in die Fliednerstraße ein und hielten in der Feuerwehrbewegungszone vor der Schule, um ihre Kinder zu verabschieden.

Einige blieben dort auch länger stehen und brachten ihre Kinder zu Fuß die 10 Meter lange Rampe bis zum Schulhof hoch. Daniel Hallgrimson zum Beispiel sagt, er habe die Hol- und Bringzone gar nicht gesehen. „Da vorne am Kaiserswerther Markt kann man nirgendwo halten.“ Er wohnt in Kaiserswerth, seine Tochter geht in die dritte Klasse. Dass sie alleine zur Schule geht, visiere er ab der vierten Klasse an. Wenn sie ein Handy hat.

Die Problematik der Elterntaxis ist in vielen Städten aufgegriffen worden, auch in Düsseldorf. Da immer mehr Eltern ihre Kinder bis vor die Schule fahren, ergeben sich dadurch oft chaotische, manchmal gefährliche Situationen. Mit einem Elternbrief hatte die Grundschule in Kaiserswerth die Eltern über die neue Hol- und Bringzone informiert. Sollte sie Erfolg haben, das kündigte das Amt für Verkehrsmanagement an, könnte sie als Modell für weitere Schulen im Stadtgebiet dienen.

Wie „Der Spiegel“ kürzlich berichtete, wird in Hannover vor einer Grundschule ab sofort die Straße für Autos gesperrt – nur noch Lehrer kommen durch bis zur Schule. Studien hätten zudem ergeben, dass 60 Prozent der Kinder, die zur Schule gefahren werden, einen Schulweg von weniger als 800 Metern hätten.

Sylvia Seiter vom Ordnungsamt und ihr Kollege haben derweil einiges zu tun. Sie schreibt schon mal die Autos in der Hol- und Bringzone auf, die offenbar nicht zu Eltern gehören, die ihre Kinder gerade zur Schule bringen. Grundsätzlich gilt auch: Eltern sollen ihre Kinder dort zwischen 7 und 8.30 Uhr nur kurz rauslassen, nicht noch bis zur Schule begleiten. Von der Haltezone aus können die Kinder die Gasse Auf dem Hohen Wall bis zur Schule nehmen – dort ist auch kein Verkehr.