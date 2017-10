„Wir hatten damals Demos, die wir bei Konzerten an Fans verkauft haben, aber haben nie eine eigene CD gemacht“, so Schlagzeuger Robert. Sechs Meinungen unter einen Hut zu bringen, erwies sich als das entscheidende Problem. „Es gab die Idee, eine Live-Aufnahme zu machen, dann war es jemand anders aber nicht perfekt genug“, schildert Julia, die in der Urbesetzung der Band noch nicht mitmachen durfte. Robert bringt es auf den Punkt: „Wir kennen uns zu lange, um vernünftig miteinander zu argumentieren.“

Das muss man erst mal schaffen. Im Proberaum von Hanf im Glück hängt eine Goldene Schallplatte. Die haben die Musiker den Toten Hosen zu verdanken, denn zusammen mit ihrem Kinderchor Mosquito sind sie auf der Single „Wünsch dir was“ zu hören. Mehr als 250 000 Mal wurde der Song verkauft. Und damals galten Benjamin, Moritz, Robert, Max und Julia als eine der großen Nachwuchs-Hoffnungen der Düsseldorfer Musikszene. Doch bis heute sind die inzwischen sechs Musiker eine reine Live-Band. Denn nach der Goldenen Schallplatte kam bis nichts mehr auf den Markt, was die Fans hätten mit nach Hause nehmen können. Das Jubiläum feiern Hanf im Glück natürlich live. Am 21. Oktober rocken sie sich zusammen mit vielen Freunden im Altstadt-Club Tube durch 20 Jahre Bandgeschichte.

So gingen die Jahre ins Land, in denen zwar viel geredet, aber nichts aufgenommen wurde. Mal waren zwei Musiker in Berlin, mal im Ausland und zwei Mitglieder der „faulen Genies“ sind inzwischen Vater geworden: „Es kam eben immer etwa dazwischen.“ Trotzdem hat die Band sich nie aus den Augen verloren und ein paar Konzerte im Jahr standen immer an.

Dabei waren Hanf im Glück vor 20 Jahren ihrer Zeit weit voraus. Musik mit deutschen Texten war damals nicht angesagt. Die fröhliche Mischung aus Folk, Punk und Rock passte in kein Klischee. Den Unterschied zu den deutschen Songs, die heute im Radio rauf und runter laufen, formuliert die Band in einem Satz: „Wir heulen nicht so rum.“

Dass die fünf Jungs und Julia heute noch mit unglaublicher Begeisterung zusammen Musik machen liegt vielleicht auch daran, dass man sich im Profi-Geschäft nicht die gute Laune verdorben hat: „Sonst würde es uns vielleicht schon längst nicht mehr geben.“

So freuen sich Hanf im Glück riesig auf das Jubiläumskonzert im Tube – und wollen jede Menge Spaß haben. Die glücklichste Band zu sein, ist auch ein Grund zum Feiern.