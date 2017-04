Kommentar: Fatales Signal

Düsseldorf. Wie hier mit den Mietern umgegangen wird, ist eine große Sauerei. Sicher ist es nicht wünschenswert, dass sich in Stadtteilen wie Hassels nur noch Menschen bestimmter Personengruppen sammeln und sich Brennpunktviertel bilden. Doch so wird das Problem nicht gelöst, sondern nur verschoben. Denn: Wo sollen die, die eine neue Wohnung brauchen, hin? Bezahlbaren Wohnraum finden sie vermutlich nicht in der Innenstadt mit ihren verschiedenen Milieus – wahrscheinlich bedeutet der Umzug eher: Weiter raus aus der Stadt, wo sie weniger sichtbar sind.