Düsseldorf-Pempelfort. Am Samstagvormittag sind lose Fassadenteile auf dem Gehweg und der Fahrbahn "Am Wehrhahn" in Höhe von Hausnummer 86 gestürzt. Nach Angaben der Feuerwehr hatten sich ca. zehn 20 x 40cm große Keramikfliesen aus dem dritten Obergeschoss von der Fassade gelöst.

Die Feuerwehr sperrte die Einsatzstelle ab und entfernte weitere zehn lose Fliesen aus der Fassadenverkleidung. Danach wurde die komplette Fassade auf weitere lose Bauelemente kontrolliert. Zwei im Trümmerfeld stehende PKW wurde von den Haltern beiseite gefahren. Die Hausverwaltung des Gebäudes wurde über den Schaden informiert und leitet weitere Maßnahmen zur Schadenbeseitigung ein.

Der Gehweg und die Fahrspur Richtung Gerresheim wurde vorerst abgesperrt. Die Absperrungen bleiben bis auf weiteres bestehen. Nach Angaben der Feuerwehr kamen keine Personen zu Schaden.