Die „Vogue Fashion’s Night Out“ hat keine Zukunft mehr in Düsseldorf. Ines Thomas von Veranstalter Condé Nast sagt: „Wir haben uns nach neun erfolgreichen Jahren entschlossen, die Veranstaltung nicht mehr in Deutschland zu organisieren, unter anderem, weil dieses global angelegte Eventkonzept auch in anderen Ländern angepasst wird.“

Bedauern löst der Schritt bei Peter Wienen, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Königsallee, aus. „Zwar war die Veranstaltung kein Kunden-, aber ein Frequenzbringer.“ Zur Frage, ob die Händler selbst ein ähnliches Event auf die Beine stellen wollen, sagt er. „Das muss jetzt jeder erstmal verarbeiten.“ Auf der Jahreshauptversammlung der IG soll die Absage heute thematisiert werden.

Hinter den Kulissen gibt es jedoch bereits Bemühungen, eine Alternative zu organisieren. Beim Breidenbacher Hof liegt eine Anfrage vor, ob das Luxushotel wie bei der Vogue-Nacht einen Empfang organisieren und sponsern würde. Eine Zusage hängt nun auch vom Profil des Events ab. ale