Mehrere hundert Vorschläge von Bürgern ausgewertet. 88 Prozent der Düsseldorfer sind für das Turnier.

Düsseldorf. An einem Tag wie gestern gute Laune zu haben, wenn es um das Thema Fußball geht, ist gar nicht so einfach. Sportdezernent Burkhard Hintzsche, Fußball-Weltmeisterin Linda Bresonik und Martin Ammermann von der „Sportstadt Düsseldorf“ haben es im „Europa Café“ am Rathaus trotzdem versucht, unterstützt von Fortune Robin Bormuth und DEG–Legende Daniel Kreutzer. Der Blick ging weit in die Zukunft, ins Jahr 2024, wenn Düsseldorf vielleicht ein Gastgeber der Fußball-Europameisterschaft sein wird. „Wir hoffen, dass die Nationalmannschaft bis dahin wieder konsolidiert ist“, ist Ammermann zuversichtlich.

Im Rahmen eines Ideen-Workshops haben mehr als 100 Vertreter aus Politik, Verwaltung, Kultur, Brauchtum, Sport, Religionsgemeinschaften und vielen weiteren Interessensgruppen ihre Anregungen für den weiteren Weg zur Euro 2024 eingebracht. Auch Bürger konnten sich beteiligen, mit kleinen gelben Zetteln, die an den Stellwänden mit den Ergebnissen des Workshops kleben.

„Das ist eine große Ehre für eine Stadt, wenn sie Gastgeberin für eine Eurpoameisterschaft sein kann,“ betonte die mehrfache Welt- und Europameistern im Frauen-Fußball, Linda Bresonik. Sie hat sich auch selbst mit mehreren gelben Zetteln beteiligt: „Zum Beispiel mit dem Thema Einlauf-Mädchen. Aber ich habe jetzt bei der WM in Russland gesehen, dass es das schon gibt.

Umfrage unter 1000 Bürgern zeigte große Stimmung

Der Sportdezernent freut sich vor allem über die große Zustimmung der Bürger für die Euro. „88 Prozent der Düsseldorfer sind dafür. Das ist ja bei Großereignissen inzwischen nicht mehr verständlich“, so Hintzsche. Die Stadt hatte eine repräsentative Umfrage unter 1000 Bürgern in Auftrag gegeben: „Die Agentur kommt aus Köln. Damit sind wir sicher, dass das Ergebnis auch stimmt.“ Köln hatte sich auch als Spielort für die EM beworben.

Im Moment handelt es sich noch um eine reine Ideensammlung. Um die Umsetzung macht man sich bei der Stadt erst Gedanken, wenn im September die endgültige Entscheidung fällt, ob in Düsseldorf zur Europameisterschaft tatsächlich der Ball rollt. Das gilt auch für das Thema Finanzierung.

Dabei kosten die meisten Vorschläge gar nicht viel Geld. „Oft geht es um das Thema Mobilität“, fasst Martin Ammermann das Ergebnis zusammen. Ein großer Teil der Bürger wünscht sich an dem Spieltag eine autofreie Innenstadt. Das werde machbar sein, wenn es ein Sonntag ist, in der Woche kaum.