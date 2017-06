20 Jahre gibt es das Krisenzentrum der Diakonie. Laut Leiterin Maria Löcken haben sich Probleme verschoben. Ein Interview.

Mehr als die Hälfte ihres Lebens arbeitet Maria Löcken schon in der Kinder- und Jugendhilfe – und die Leiterin des Krisenzentrums der Düsseldorfer Diakonie hat eine Entwicklung ausgemacht: Immer mehr Kindern fehlen Strukturen. Weil die Eltern überfordert sind, weil die Beziehungspartner wechseln, weil es zu wenig bezahlbare Wohnungen in der Stadt gibt. Zum 20-jährigen Bestehen des Krisenzentrum berichtet Löcken (51), was sich verändert hat.

Sie sagen: „Viele Familien sind total überlastet und erschöpft“ – was meinen Sie damit?

Löcken: Es gab immer schon Familien mit schwierigen Problemlagen. Aber die Konstellationen haben sich verändert: Die Familien haben einen viel höheren Beziehungswechsel als früher. Natürlich kann eine Trennung auch positive Auswirkungen auf ein Kind haben – aber nur dann, wenn die Kinder die Erlaubnis bekommen, zu den neuen Partnern eine Beziehung aufbauen zu dürfen. Wenn sie also sagen können, eine Mama und eine Stiefmama zu haben und acht Großeltern statt vier. Aber leider ist das meist anders – und das führt zu Loyalitätskonflikten bei den Kindern.

Weil die Eltern Angst vor der Konkurrenz haben?

Löcken: Genau, auch Verlustängste und Kränkungen spielen eine große Rolle. Bei Trennungen geht es oft um Schuldvorwürfe – und die beziehen Kinder auch auf sich, weil sie ja wissen, dass sie zur Hälfte von Papa und zur Hälfte von Mama abstammen. Das zerreißt Kinder dann seelisch. Manchmal geht das so weit, dass Kinder oder Jugendliche sogar selbst zum Jugendamt gehen, wenn sie nicht mehr weiterwissen.

Heißt das, viele Familien sind überfordert mit der Kindererziehung, vor allem in schwierigen Lebenssituationen?

Löcken: Auf jeden Fall. Es herrscht ein enormer Druck. Eltern müssen sich fragen, was ihre eigenen Bedürfnisse sind und was die des Kindes – und das trennen können. Manchmal erziehen Eltern ihre Kinder so, wie sie selbst gerne erzogen worden wären. Aber das muss nicht das Beste für das Kind sein. Die Pädagogik hat sich verändert. Es geht nicht mehr darum, dass Kinder starre Regeln befolgen sollen, sondern dass sie die Regeln mitentwickeln. Wir wollen ja selbstbewusste und selbstwirksame Menschen erziehen.