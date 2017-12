Die Feuerwehr bietet auch im kommenden Jahr wieder Besuchstermine für alle Feuer- und Rettungswachen an.

Die Feuerwehr der Landeshauptstadt Düsseldorf nimmt auch im Jahr 2018 an der Familienkartenaktion der Stadt teil. Über das Jahr verteilt können die verschiedenen Feuer- und Rettungswachen besichtigt werden. Das Angebot wendet sich exklusiv an Inhaber der Familienkarte und soll junge Familien zu gemeinsamen Aktivitäten anregen. Daher ist das Angebot für Familienkarteninhaber kostenfrei.

Los geht es im neuen Jahr am Samstag, 13. Januar, 11 Uhr auf der Feuerwache an der Hüttenstraße 68 in Friedrichstadt. Dort können sich Jung und Alt die großen Löschfahrzeuge beim Besichtigungstermin ansehen, sich dazu Einzelheiten erklären lassen und auch selbst hinter dem Steuer der Feuerwehrautos Platz nehmen.

Neben der Besichtigung der Fahrzeuge haben alle Besucher die Möglichkeit, ihre Fragen rund um das Thema Rettungsdienst und Brandschutz an die Feuerwehrleute zu stellen.

Eine Besonderheit unter allen Feuerwachen ist die an der Posener Straße. Dort stehen alle Sonderfahrzeuge und das beinahe gesamte Containerangebot der Feuerwehr Düsseldorf. Löschfahrzeuge und Drehleiterwagen sind an dieser Wache nicht zu finden. Dafür gibt es jede Menge andere Fahrzeuge und Zusatzgerät für Technikliebhaber.

Anmeldungen für alle Wachbesichtigungen werden ab sofort telefonisch unter 0211-892 09 99 entgegen genommen. Je Termin kann leider nur einer begrenzten Anzahl von Düsseldorfer Familienkarteninhabern ein Besuch ermöglicht werden. Die Führungen dauern rund eine Stunde und sind jeweils samstags ab 11 Uhr. Hier die Termine im Überblick: Feuerwache Hüttenstraße 68, 13. Januar Feuerwache Quirinstraße 49, 27. Januar Feuerwache Münsterstraße 15, 3. Februar Feuerwache Behrenstraße 74, 17. Februar Feuerwache Flughafenstraße 65, 10. März Feuerwache Frankfurter Straße, 24. März Feuerwache Werstener Feld 30, 7. April Feuerwache Gräulinger Straße 27, 14. April Feuerwache Posener Straße 171-183, 21. April.

Weitere Termine für 2018 gibt die Stadt im April bekannt.