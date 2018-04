Die Erzählung der Lebensgeschichte beginnt und endet mit dem tödlichen Unfall in der Dominikanischen Republik. Nach dem ein heftiger Aufprall zu hören war, beginnt die Hauptfigur (der Manager) mit dem Satz „Falco, ein Leben auf der Überholspur.“ Das Klischee lässt Schlimmes ahnen, das sich zum Glück nicht bewahrheitet. Es gibt statt dessen eine Biografie mit spannenden Anekdoten und Legenden: Der erste große Hit, „Der Kommissar“, war ursprünglich die B-Seite. Bei einem TV-Auftritt in den USA kündigt der Moderator einen Gast aus Australia statt Austria (Australien statt Österreich) an.

Musicals zu Ehren von Popstars gibt es derzeit reichlich. Lindenberg in Hamburg, Petry in Duisburg und eben Falco an diverse Orten. Die Tournee hat nach Angaben der Veranstalter schon mehr als 135 000 Gäste erlebt. Das Stück ist auch mit Hilfe von Falcos ehemaligem Manager und Freund Horst Bork entstanden, sein früherer Band-Chef Thomas Rabitsch ist musikalischer Leiter der Produktion. Für das Gastspiel in Düsseldorf waren schon vor Weihnachten nur noch ganz wenige Karten erhältlich.

Je länger der Abend dauert, desto besser gelingt es der Erzählung erstaunlicherweise, die Tragik dieser und anderer Karrieren begreiflich zu machen. Musik ist Falco in einer schweren Kindheit die Rettung. Das macht ihn zu einem so ungewöhnlichen Künstler, das führt ihn bis an die Spitze der US-Hitparade. Die Rettung ist aber auch der Untergang. „Von jetzt an geht’s bergab“, sagt der Falco im Stück in der Szene, in der er Platz eins erreicht. Und so kommt es auch. Mehr kann er nicht erreichen, weniger ist zu wenig, weniger stürzt ihn immer tiefer in Alkohol und Drogen. Auch dazu passt ein Satz aus der Szene mit dem vermeintlichen Höhepunkt im Leben des Johann Hölzel: „Unsterblich bin ich erst, wenn ich tot bin.“

Die meisten Zuschauer klatschen stehend und es scheint, als sei ein Teil ihres Applauses einfach den Liedern an sich gewidmet. Und das ist bei allen gemischten Gefühlen an diesem Abend die wichtigste Erkenntnis: Man muss dringend mal wieder ein paar Falco-Lieder hören - und mal schauen, ob es im Internet nicht auch ein paar Interviews gibt.