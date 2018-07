Die Straße ist in Richtung Hauptbahnhof gesperrt. Autofahrer müssen eine Umleitung nehmen.

Düsseldorf. Eine Baustelle sorgt am Montag für Verkehrseinschränkungen in der Düsseldorfer Innenstadt. Auf einer Fläche von einem Quadratmeter ist auf der Immermannstraße die Fahrbahn abgesackt. Aus diesem Grund musste die Spur in Richtung Hauptbahnhof am Montagmorgen gesperrt werden.

Nach Auskunft des Amts für Verkehrsmanagement arbeitet eine Spezialfirma daran, den Schaden zu beheben. Die Fahrbahn ist der Höhe des Hotel Nikko abgesackt. Der Verkehr von der Berliner Allee in Richtung Hauptbahnhof wird während der Bauarebeiten über die Oststraße umgeleitet. Wie lange die Arbeiten dauern werden, war am Montagmittag noch unklar. red