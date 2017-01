Düsseldorf Fahnder finden Marihuana-Plantage in Flingern

Düsseldorf. Zivilfahnder waren am Montag gegen 14 Uhr auf der Benzstraße in Flingern-Nord unterwegs, als sie plötzlich auffälligen Marihuana-Geruch wahrnahmen. Mit Hilfe eines Spürhundes konnten die Beamten den Geruch bis zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verfolgen.

Mit einem eiligen Durchsuchungsbefehl verschaften die Polizisten sich Zutritt zu der Wohnung. Dort fanden sie drei kleine Indoorgewächshäuser und diverses Zubehör zum Anbau von Marihuana.

Alle Geräte sowie die eingelagerten Drogen wurden sichergestellt. Gegen den 28-jährigen Mieter und seine gleichaltrige Freundin wurden Strafverfahren eingeleitet.