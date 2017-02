Durch eine Explosion bei Lackierarbeiten im Keller eines Reihenhauses zog sich der 56-jährige Mieter schwere Verbrennungen an den Händen und dem Gesicht zu.

Düsseldorf. Anwohner einer Reihenhaussiedlung in Lichtenbroich meldeten der Feuerwehr am Montag gegen 12.40 Uhr einen lauten Knall in einem Einfamilienhaus.

Nur wenigen Minuten später trafen die Einsatzkräfte am Wittlaerer Weg ein. Fenster, Türen und das Dach des Hauses wiesen eine von außen erkennbare, starke Beschädigung auf. Der schwer verletzte Mieter befand sich noch im Gebäude. Er wurde umgehend aus dem Gebäude gebracht.

Der Notarzt behandelte den 56 Jährigen vor Ort. Durch die Explosion hatte er sich Verbrennungen im Gesicht und den Händen zugezogen. Im Keller war es bei Lackierarbeiten zu einer Explosion gekommen. Infolgedessen kam im gesamten Haus zu schweren Schäden. Das Glas war aus den Fenstern und Türen gesprungen. Dachziegel waren stark beschädigt, weil sich der komplette Dachstuhl aufgrund des hohen Drucks der Verpuffung kurzzeitig angehoben hatte. Die Treppe in das Obergeschoss des Reihenhauses war ebenfalls stark beschädigt, sodass diese nicht mehr nutzbar war.

Die Stadtwerke Düsseldorf trennten das Haus von der städtischen Gasversorgung. Auf Grund der schweren Beschädigungen wurde das Gebäude abgesperrt. Es ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Der Mieter wurde in eine Duisburger Spezialklinik transportiert. Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Der Sachschaden wird auf 200.000 Euro geschätzt.