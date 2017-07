Düsseldorf. Durch lautes Pfeifen hat ein Exhibitionist in Eller eine junge Frau auf sich aufmerksam gemacht. Der Mann spang am Donnerstagmorgen im Schlosspark plötzlich hinter der Frau aus einem Gebüsch. Wie die Polizei erklärte, war der Mann völlig nackt und zeigte sich der jungen Frau so.

Die Frau lief schnell weg von dem Mann und alamierte die Polizei. Der Exhibitionist wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt beschrieben. Er war etwa 1,75 Meter groß und hat eine kräftige Figur. Er trägt braune, zerzauste Haare und einen Vollbart. red

>>> Hinweise nimmt die Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer 0211-8700 entgegen.