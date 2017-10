Am Mittwochmorgen wurde eine Frau in einer S-Bahn von einem Mann sexuell belästigt.

Düsseldorf. Ein Exhibitionist belästigte am Mittwochmorgen eine Frau in der S11 in Richtung Düssldorf Flughafen. Die 37-Jährige war gegen 5.30 Uhr mit der S-Bahn unterwegs, als an der Haltestelle "Am Wehrhahn" ein Mann einstieg, sich ihr schräg gegenüber platzierte und sie anstarrte. Er öffnete schließlich seine Hose und nahm im weiteren Verlauf sexuelle Handlungen an sich vor. Geschockt wechselte die 37-Jährige den Waggin und beobachtete, dass der Mann die S-Bahn am Flughafen verließ.

Laut Polizei wird der Verdächtige wie folgt beschrieben: Der Exhibitionist wird auf Mitte 50 geschätzt und als dick bis muskulös beschrieben. Er hat helle kurze Haare und war zur Tatzeit mit einem Hemd, einer dunklen Hose und einer beigefarbenen Jacke bekleidet.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 12 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.