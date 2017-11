Ex-Prinz erzählt von seiner RegentschaftPromis unterstützen Spendenmarathon

Stilecht mit schwarzem Anzug, roter Krawatte, Lackschuhen und natürlich mit einer Karnevalsmütze trat der Karnevalsprinz der vergangenen Session, Christian Erdmann, bei der Versammlung der Derendorfer Jonges auf. Hoppeditz-Erwachen ist vorbei und so fand er es eine gute Gelegenheit, seine Zeit als Prinz Revue passieren zu lassen. Mehr als 1,5 Stunden redete er unterhaltsam vor den begeistert und gespannt zuhörenden Jonges. Er sprach über die Vorgeschichte, bis es endlich zu der Proklamation kam, über seine fantastische Venezia Alina Kappmeier und über die emotionalen Momente auf seiner Tour durch die Säle. Dabei nimmt er sich selber nicht immer ganz so ernst und kann mit der Bezeichnung „Prinz Erdmännchen“ gut leben.

Bereits zum zwölften Mal unterstützt Vodafone als Hauptsponsor die längste Charity Gala im deutschen Fernsehen, den RTL-Spendenmarathon und wickelt die gesamte Spendenhotline in seinen Callcentern ab. Am kommenden Donnerstag um 18 Uhr geht es los, und die Vodafone Mitarbeiter sowie Geschäftsführung nehmen dann jeden Spendenanruf an der Hotline in den Vodafone Callcentern entgegen. Dabei bekommen sie prominente Unterstützung. Im Callcenter am Düsseldorfer Vodafone-Campus telefonieren der unter anderem der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel gemeinsam mit dem Schauspieler Christoph Maria Herbst und Christian Erdmann, Karnevalsprinz der vergangenen Session, tatkräftig mit.