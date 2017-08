Es war nicht leicht, Jürgen Pfister für das folgende Porträt zu gewinnen. Seine Arbeit stünde im Zentrum, nicht er. Der frühere Personalchef großer Konzerne setzt sich für Geflüchtete ein.

Düsseldorf. Mustafa A. hatte keine Ahnung, welche Folgen seine Reise haben würde. Der Syrer war mit seinem Bruder nach Düsseldorf geflohen, die Schwester erreichte Griechenland. Ob es ihr gutgehe, wollte der 19-Jährige wissen und machte sich auf den Weg. Dass es nicht gestattet ist, sich ohne Visum in ein anderes Schengenland zu bewegen, solange der Aufenthaltsstatus’ ungeklärt ist, wurde ihm erst klar, als die Deutsche Botschaft in Athen ihn nicht wieder ausreisen ließ.

Nur mit Genehmigung der Kommunalen Ausländerbehörde sei dies möglich. In Düsseldorf jedoch regte sich zunächst nichts. Der Geflüchtete saß fest. Ohne einen Cent in der Tasche. Mustafas Glück war, dass tausende Kilometer entfernt Jürgen Pfister gerade seine ehrenamtliche Tätigkeit bei der Flüchtlingshilfe der Diakonie in Eller aufnahm. Man hatte ihn der „Behördengruppe“ zugeteilt und Mustafa wurde sein erster Fall.

Mit der Hartnäckigkeit eines investigativen Journalisten zog der 64 Jahre alte Jürgen Pfister in den Kampf mit den Ämtern, bis nach vier Monaten endlich der entscheidende Anruf von der Deutschen Botschaft kam: Der 19-Jährige darf zurückkehren.

Jene Hartnäckigkeit bescherte Jürgen Pfister vor zwei Wochen die Aufmerksamkeit der Medien. Dieses Mal ging es um einen nierenkranken Geflüchteten, dem die Uni-Klinik die Möglichkeit einer Transplantation aus formalen Gründen zunächst verwehrte. Pfister schrieb Briefe, an die Klinik und an die Bundesärztekammer. Er machte die Ablehnung öffentlich und plötzlich ist nichts mehr ausgeschlossen. „Ungerechtigkeit bringt mich auf die Palme“, sagt Jürgen Pfister. Das ist in mir drin.“

Mit dieser Grundüberzeugung verdient er viele Jahre viel Geld, als er in internationalen Konzernen die Personalverantwortung innehat und zu den Top Ten deutscher Manager zählt. In den Olymp der Wirtschaftsasse hievt ihn, was er einst bei dem Sozialphilosophen Jürgen Habermas in Frankfurt lernte: in ein System einzugreifen und dieses gemäß einem von allen Seiten akzeptierten Werteverständnisses zu verändern.

Studium

Karriere

Privat Jürgen Pfister hat Sport und Politik studiert und beide Lehramtsstaatsexamen absolviert. Außerdem ist er promovierter Soziologe. Er war zunächst in der Bildungsforschung und beim Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband tätig. Später arbeitete er als Personaler unter anderem bei Welt-Konzernen der Lebensmittel- und der Chemiebranche. Jürgen Pfister ist 64 Jahre alt und verheiratet. Die beiden Söhne sind Juristen.

Pfister treibt die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer voran, institutionalisiert die Anstellung behinderter Jugendlicher und etabliert eine multi-ethnische Mitarbeiterschaft. „Konzerne haben ja auch eine multi-ethnische Kundschaft.“ Er überzeugt Vorstandsvorsitzende, den demographischen Wandel zu einer Humanisierung der Arbeitswelt zu nutzen und sie folgen ihm, weil sie ahnen, dass sich auf diese Weise die Leistungserbringung der Arbeitnehmer optimieren lässt. 2008 erhält Pfister für all das das Bundesverdienstkreuz.