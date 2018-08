Kompromiss vor Gericht: Vermieter baut Wohnungstüren nicht aus.

Viele der Menschen, die an der Adresse Lessingstraße 25 wohnen, haben ein sehr bewegtes Leben hinter sich. Denn es handelt sich um ehemalige Obdachlose, die in dem Haus untergekommen sind, als es noch den Armen Brüdern gehörte. Die haben das Gebäude, das vollständig aus Spenden von Fifty-Fifty finanziert wurde, im Januar vergangenen Jahres an eine Immobilienfirma verkauft. Seitdem ist es mit der Ruhe vorbei. Ende Juli begann der neue Eigentümer damit, mehrere Wohnungstüren auszubauen. Fifty-Fifty erreichte, dass die Arbeiten per einstweiliger Verfügung gestoppt wurden. Am Freitag wurde vor dem Amtsgericht verhandelt.

Fifty-Fifty war empört, als der Verkauf bekannt wurde. Für rund 735 000 Euro hatten die Armen Brüder die Immobilie mit 20 kleinen Wohneinheiten verkauft. In das Haus im Bahnhofsviertel zogen nur ehemalige Wohnungslose ein, die dort eine dauerhafte Unterkunft bekommen sollten. Von Anfang an befürchtete Fifty-Fifty, dass aus dem Gebäude ein Spekulationsobjekt gemacht werden sollte.

Nach Angaben des Obdachlosenmagazins hatte der neue Besitzer den Bewohnern schon bald Prämien angeboten, wenn sie sich eine neue Bleibe suchen. Gegen 2000 Euro soll mindestens ein Mieter das auch angenommen haben, einige Zimmer stehen inzwischen leer. „Wir gehen davon aus, dass das Haus langfristig entmietet werden soll“, ist Rechtsanwalt Jasper Prigge überzeugt.

Mieter müssen in Zukunft Renovierungsarbeiten dulden

Die Amtsrichterin stellte fest, dass sie den Ausbau der Wohnungstüren für nicht rechtmäßig hält. Zum einen sei die Privatsphäre nicht mehr gesichert, außerdem bestehe das Risiko von Diebstählen. Der Anwalt des Eigentümers erklärte, man habe die Türen gar nicht ausbauen wollen. Vielmehr sei mehrfach Handwerkern, die in dem Haus Renovierungsarbeiten durchführen sollten, der Zutritt verwehrt worden. Das bestritten die Mieter energisch, eine Tür habe sogar schon vor dem Haus gestanden.

Auf Vorschlag der Richterin einigten sich die Parteien auf einen Kompromiss. Die Hausbewohner sind mit den Renovierungsarbeiten einverstanden, wenn diese eine Woche zuvor angekündigt wurden. Ob damit langfristig Ruhe an der Lessingstraße einkehrt, erscheint zweifelhaft.