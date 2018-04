Der TV-bekannte Düsseldorfer steht unter Verdacht, seinen Vater mit einem Messer schwer verletzt zu haben und dann geflohen zu sein. Diego gilt als psychisch krank.

Düsseldorf-Holthausen. Ein schwer verletzter 67-Jähriger wurde am Dienstagabend an der Kaldenberger Straße aufgefunden. Nach Angaben der Polizei steht der 20 Jahre alte Sohn des Opfers unter Verdacht, in der Wohnung seinen Vater mit einem Messer schwer verletzt zu haben und dann geflohen zu sein. Er sei im Zuge der Fahndung in der Nähe gestellt und festgenommen worden. Die Polizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um Diego - einen Teilnehmer der aktuellen Stattel der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS). Seine Teilnahme war im Vorfeld umstritten - denn der junge Mann gilt als psychisch krank.

Nach Angaben der Mordkommission hatte der junge Mann an der Wohnungstür des Vaters geklingelt und um Einlass gebeten. Der 67 Jahre alte Vater wollte seinen Sohn den Angaben nach nicht reinlassen, da es bereits in der Vergangenheit zu Streit gekommen sein soll. Zur fraglichen Zeit soll sich auch die 18-jährige Tochter in der Wohnung aufgehalten haben, die ihren Vater überzeugte, dem Bruder den Zugang zur Wohnung zu gewähren. In der Wohnung seien die beiden Männer dann jedoch erneut in Streit geraten.

Bereits in der Vergangenheit psychisch auffällig

Als die Schwester sich kurz im Hausflur befand, soll der junge Mann die Tür zugeschlangen haben und in der Wohnung seinen Vater mit einem Messer angegriffen haben. Danach soll er in den Hausflur, an seiner Schwester vorbeigelaufen und auf die Straße geflüchtet sein, heißt es seitens der Ermittler. Die 18-Jährige fand den Vater schwer verletzt in der Wohnung vor und verständigte sofort die Polizei. Der 67-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es bestehe keine Lebensgefahr, hieß es am Mittwoch.

Die Polizei konnte den Verdächtigen an der Straße Am Falder/ Ecke Itterstraße festehmen. Er hatte sich in einem Gebüsch versteckt. Zuvor hatte er sich den Angaben nach noch seiner blutverschmierten Kleidung entledigt. Diese wurde von den Polizisten sichergestellt.

Einrichtung unterstützte Teilnahme an RTL-Show

Der 20-Jährige sei bereits in der Vergangenheit psychisch auffällig gewesen, heißt es im Polizeibericht. Die Krankheit war auch im Rahmen der DSDS-Teilnahme diskutiert worden: So berichtete unter anderem die Zeitungen der Funke Medien Gruppe über eine drogenindizierte Psychose des Mannes. So sei Diego während der Sendung durch kuriosen Aussagen aufgefallen, er habe unter anderem behauptet der Sohn des verstorbenen Rappers Tupac Shakur zu sein.