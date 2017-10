Die Nachricht, unheilbar erkrankt zu sein, nicht mehr lange zu leben, ist ein Schock. Wie geht es weiter? Wie kann ich mir den Wunsch erfüllen, in Ruhe und schmerzfrei zu Hause bleiben zu dürfen – bis zum Ende? Am Mittwoch, 4. Oktober, informiert das Palliative Care Team Düsseldorf (PCT) in der Reihe „Experten treffen“ von 18 bis 19.30 Uhr im Evangelischen Krankenhaus Düsseldorf über palliative Behandlung und Begleitung zu Hause. Der Vortrag findet im 7. Obergeschoss des Gebäudes an der Kirchfeldstraße 40 statt. Der Eintritt ist kostenlos.

Der Referent Dr. Stefan Roggenbuck stellt New York in einem visuellen Rundgang als multikulturelle und moderne Weltstadt mit über acht Millionen Einwohnern vor. Dort hat er im Laufe einer Woche täglich viele Kilometer zu Fuß zwischen der Freiheitsstatue und den Boulevards mit ihren Wolkenkratzern zurückgelegt. Den Schwerpunkt der Reise bildet dabei der Bezirk Manhattan mit dem Central Park und den berühmten Stadtvierteln Chinatown, Greenwich Village und Harlem, aber auch dem Ground Zero, dem Ort des zerstörten World Trade Centers. In Zusammenarbeit mit dem Verein „Afro-Asiatische Freunde Düsseldorf“ lädt die Volkshochschule am Mittwoch, 11. Oktober, 19.30 Uhr zu der digitalen Bildershow unter dem Motto „New York City - der Big Apple in sieben Tagen“ im Vortragssaal des Internationalen Bildungszentrums „Die Brücke“, Kasernenstraße 6, 3. OG ein. Der Eintritt kostet drei Euro.

Alle Kinder, die zum Schuljahr 2018/19 schulpflichtig werden, sind am Samstag, 7. Oktober, eingeladen, mit ihren Eltern den Tag der offenen Tür in der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Flurstraße in Flingern zu besuchen. Dort können sie sich von 11 bis 13 Uhr die Grundschule ansehen und viel über den Schulalltag erfahren.

Die Mayersche Buchhandlung und die Sprachschule Limba-Sprachen bieten an jedem dritten Dienstag im Monat um 18.30 Uhr eine englische Gesprächsrunde an. In der Filiale an der Königsallee 18 können Interessierte in gemütlicher Runde über alltägliche englische Dinge reden und mehr über Land und Leute erfahren. Das Gespräch wird von englischen Muttersprachlern moderiert, der Eintritt ist frei.

Am Mittwoch ab 15 Uhr findet wieder eine Führung durch das Düsseldorfer Rathaus statt. Treffpunkt ist das Foyer des Rathauses am Marktplatz 2. Eine Anmeldung ist nicht nötig, die Teilnahme ist kostenlos.