Nur aus Velvos kraftvoller, ungekünstelter, kantiger Stimme, aus Klavier und ein bisschen farbigem Schummerlicht besteht "Mayo Velvo sings Eurovision, Lissabon-Edition". Und ein paar Länder-Fähnchen in DIN A6. Muss eben. So weit reduziert wird aus manchem Kitsch plötzlich zarter Chanson. Verborgene Qualitäten strahelender LED-Effektshow-Siegertitel werden hörbar. Zur Pause ertappt man sich glatt bei dem Gedanken, dass früher vielleicht doch alles besser war. Oder wenigstens manches. Damals, mit den Live-Orchestern. Beim Grand Prix de la Chanson Eurovision.

Einen Abend nimmt der Düsseldorfer Chansonier mit seinem Piano-Partner Thomas Möller das Publikum in der Jazzschmiede mit in diese Zeit. Zum Vorglühen für Lissabon . Macht er öfter. 62 Jahre ESC-Geschichte passen in 141 Minuten, Pause inklusive. 30 Songs, die meisten bekannt, viele erfolgreich, andere nicht. Plus Informationen und Text-Übersetzungen, aus denen sich prima "Telekolleg Song Contest, Folge 1 bis 20" schneidern ließe, so plauderig vorgetragen, dass man sich der sechs Jahrzehnte Popgeschichtsunterricht erst später bewusst wird. Die Veranstallter nennen es auf ihrer Homepage "ployglotter Kitscht mit Pathos-Schlagern vom Feinsten". Das ist aber die halbe Wahrheit. Allenfalls.

Der witzigste Moment des Abends (Ein bisschen Freiden (Nicole, 1982):

"Da müssen wir durch", sagt Velvo, schnappt sich die nicht-elektrische Luftgitarre und klampf-pantomimt los. "Ich höre die Schreie beim Vögeln im Wind", leiert er. Und überlässt ab da Nicoles Gewinnertitel seinem Pianisten. Gut so. Velvos Selbstgespräch darüber, warum es immer im im Leben irgendwie nur für ein bisschen reicht, kommt besser an. Für Nicole ist der Alkoholpegel eben nicht hoch genug im Raum.

Der Party-Moment des Abends: "Zwei kleine Italiener" (Conny Froboess, 1962) / "Volare" alias "Nel Blu Dipinto Di Blu" (Domenico Modugno, 1958) / "Ciao Ciao Bambina" (Domenico Modugno, 1959):

Schluss mit Chanoson, jetz' is' Schlager. Oder Fernsehgarten. Die Malle-Fraktion an der Bar singt mit (nach den Refrains ist die Textsicherheit schlagartig dahin), es wird herzlich gelacht. Fast schon zu laut. Am Rand schunkelt eine grauhaarige Dame. Andere klatschen im Takt. Der Künstler trägt ein lustiges Strohhütchen mit Eurovisions-Herz in Italo-Farben. San Remo Musikfestival, wir kommen!

Der Männer-Moment des Abends (What’s Another Year/Hold me now (Johnny Logan, 1980,1987):

Gedämpftes Licht, rot. Velvo auf der Bühne. Sitzend. Barhocker. "What's another year...?". Man möchte einen Single Malt bestellen, nur, um hineinzustarren. So einsamer Wolf. So gefallener Held. So gebrochenes Herz. Halt mich jetzt. Zum letzten mal.

Der beeindruckendste Moment des Abends:

22.26 Uhr, zwei Minuten nach Show-Ende. Zwischenbilanz auf dem Notizblock. Deutsch. Englisch. Fanzösisch.Portugiesisch. Niederländisch. Serbokroatisch. Hebräisch.Schwedisch. Norwegisch. Spanisch. In diesen Sprachen hat Velvo vorgetragen. Glasklar. Als spräche er sie täglich. Der Mann kann nicht nur Telekolleg, siehe oben. Sondern könnte womöglich auch Babbel erfunden haben.

Das Programm "Mayo Velvo sings Eurovision" ist nochmal zu sehen am 4. Mai 2018, 20 Uhr, im Theater Takelgarn. Auf der Hompeage gibt es Karten und weitere Informationen.