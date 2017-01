Meinung Kommentar: Es reicht langsam

Die Sanierung des Aquazoos entwickelt sich weiter zielstrebig zu einem Desaster für die Stadt. Sie dauert immer länger und wird immer teurer – und taugt nur deshalb nicht zum großen Skandal, weil ihre Größenordnung zu weit hinter Millionengräbern in Hamburg oder Berlin zurückbleibt. Und weil es zumindest ein paar nachvollziehbare Gründe für die Bauprobleme gibt, wenn auch nicht für den Umstand, dass das beliebte Haus am Nordpark am Ende fast vier Jahre geschlossen bleiben musste. Solche Projekte müssen einfach besser geplant werden.