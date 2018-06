Die Künstler Tony Cragg, Jürgen Klauke und Gregor Schneider diskutierten heftig und kontrovers über Horizonte der Kunst.

Ein Pulverfass machte der Künstler Gregor Schneider in der Akademie der Wissenschaften und der Künste auf, als er vor einem voll besetzten Plenum zum Thema „Horizonte und Grenzen der Kunst“ Stellung bezog. Er brachte nämlich keinen Hymnus auf die freie Kunst, sondern belegte die Grenzen der Kultur-Institutionen anhand seiner eigenen leidigen Erfahrungen.

Es war der Einstieg in eine spannende Debatte, die im Vorwurf gegen den vorauseilenden Gehorsam von Institutsleitern und Politikern gipfelte.

Schneider, Gewinner des Goldenen Löwen auf der Biennale in Venedig und Profesor an der Kunstakademie, erzählte von seinen unzähligen Absagen für seinen schwarzen Kubus in den Maßen der Kaaba sowie den Verboten für seine Arbeiten „Totlast“ und das „Kalkutta-Projekt“.

Er fühle sich durchaus frei, denn das sei die kulturelle Errungenschaft der Menschenrechte, aber es gebe eine Schere im Kopf von Politikern, die auf politische und moralische Korrektheit pochen, ohne Diskussionen über Inhalte zuzulassen. Als erwarte er eine Antwort von seinen Kollegen Tony Cragg und Jürgen Klauke auf dem Podium, setzte er die These hinterher: „Freiheit ist nicht nur ein Ego-Ding“.

Peter Lynen, ehemaliger Kanzler der Kunstakademie und derzeit Sekretar der Klasse der Künste, wimmelte als Moderator ab. Sein Statement lautete: „Wir können aus dem Freiheitsparagrafen der Künstler keine Leistung für den Staat ableiten. Jeder Künstler muss für sich seine Grenzen ausloten, wohlwissen, wie andere darauf reagieren. Kunst darf auch bei uns nicht alles. Aber bei uns, im liberalen Rechtsstaat, gilt in dubio pro arte.“

Jürgen Klauke, Pionier der inszenierten Fotografie, bestätigte Schneiders Erlebnisse durch das aktuelle Beispiel der #MeToo-Debatte. Da gebe es „Nebengeräusche und Nebenwege“. Er sprach von der „politischen Korrektheit und den moralischen Ansprüchen“, die neuerdings an die Museen wie an die Künstler gestellt werden. Man könnte sogar von Bilderverboten sprechen, wenn man Werke von Balthus abgehängt habe.

