Noch ist das autonome oder automatisierte Fahren, bei dem sich der Fahrer auch vom Verkehrsgeschehen abwenden darf, Zukunftsmusik. Noch ist der Mensch am Steuer unersetzlich. Und das heutige Verkehrsaufkommen in Düsseldorf erfordert da schon seine ganze Aufmerksamkeit.

Es ist auch gar nicht bewundernswert, dass ein Fahrer gleichzeitig sein Auto und sein Handy „steuert“. Er kann es nämlich nicht wirklich und ist so abgelenkt, dass er eine Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer ist. Deshalb ist es gut, dass die Polizei das Problem Handy am Steuer so intensiv im Blick hat. Dasselbe gilt leider auch für die Geschwindigkeitskontrollen. Solange rücksichtslos gerast wird, kann die Zahl der Kontrollen nicht runtergefahren werden.