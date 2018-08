Rund 40 Hinweise gingen bei der Polizei ein. Der Täter könnte am Karolinger Platz in Bus oder Bahn gestiegen sein.

Düsseldorf. Nach der Veröffentlichung eines Fahndungsfotos sind bei der Polizei rund 40 Hinweise zum mutmaßlichen Frauenmörder Ali Akbar Shahghaleh eingegangen. Über den Aufenthaltsort verraten diese laut eines Polizeisprechers allerdings nichts. Immerhin, der Fluchtweg konnte rekonstruiert werden. Der Täter soll sich von Bachstraße über die Weberstraße, die Färberstraße sowie die Bracht- oder Brunnenstraße zum Karolinger Platz bewegt haben. „Dort könnte er in Bus, Bahn oder Taxi eingestiegen sein“, sagt der Sprecher.

Zudem seien bundesweit alle der Polizei bekannten Anlaufadressen von Shahghaleh aufgesucht worden. Der Fall wird zudem am Mittwochabend in „Aktenzeichen XY... ungelöst“ aufgegriffen, eine Auswertung weiterer Hinweise nach der Sendung soll Donnerstag vorliegen. Der tatverdächtige Mann soll am Montag auf offener Straße eine 36-jährige Frau erstochen haben. Die Frau lebte laut Polizei in der Nachbarschaft des Kiosks, in dem der Mann gearbeitet habe. Das Motiv für die Tat sei noch unklar. ale