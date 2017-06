Düsseldorf/Wuppertal. Nur einen Tag nach der Festnahme einer Wuppertalerin am Flughafen in Düsseldorf, ist dort am Dienstag erneut ein per Haftbefehl Gesuchter aus Wuppertal von Beamten festgehalten worden.

Wie die Bundespolizei mitteilte ist der 32-jährige wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Haftstrafe von 10 Monaten verurteilt. Anstatt wie er geplant hatte nach Istanbul zu fliegen, ging seine Reise nun in die JVA. red