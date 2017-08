Mit der Renaturierung des alten Rheinarms hat Düsseldorf eine Vorreiterrolle eingenommen. Nicht nur, weil dieser Gewässertyp hier so gut wie ausgelöscht war. Sondern auch weil das Projekt zeigt, wie Natur- und Artenschutz auch dem Menschen zugute kommen. In der Kämpe hat sich neben einem wichtigen Habitat für seltene Arten auch ein hervorragendes Naherholungsgebiet am Stadtrand ergeben, das zu Spaziergängen und Radtouren einlädt. Vielleicht verdeutlicht das auch Gegnern solcher Projekte aus Politik und Wirtschaft, dass Natur- und Artenschutz, die zweifelsohne zwei der wichtigsten Themen unserer Zeit sind, nicht immer nur Einschnitte mit sich bringen, sondern dem Menschen auch etwas Gutes tun.

