Regisseur Armin Petras erzählt, warum er Stuttgart auf dem Höhepunkt verlässt, was er jetzt in Düsseldorf vor hat und womit er zurückkehren will.

Die Indoor-Mütze trug Armin Petras schon immer, lange bevor sie in Mode kam. Seit Jahrzehnten. In diesem Outfit kennen Theaterfans den Regisseur und Autor, der unter dem Pseudonym Fritz Kater zahlreiche Stücke verfasste (sie stehen bundesweit auf Spielplänen) und auch zwölf Jahre lang Intendant war. Zunächst am Maxim-Gorki-Theater in Berlin und derzeit noch im Schauspiel Stuttgart. Die New York Times, die selten über deutsche Sprechtheater berichtet, lobte das Stuttgarter Haus von Petras als „eine der aufregendsten Bühnen in Deutschland“. Der 1964 in Meschede geborene und in Ostberlin aufgewachsene Vollblut-Theatermann inszeniert derzeit „1984“ von George Orwell (Premiere: 12. Mai im Central), natürlich in einer von ihm geschriebenen Theaterfassung. Mit dieser Koproduktion mit Stuttgart verabschiedet sich Petras von der baden-württembergischen Metropole. Die WZ sprach mit dem ungeduldigen Schnelldenker, -sprecher und -macher während der Proben.

Herr Petras, Sie inszenieren das erste Mal in Düsseldorf. Was sagt Ihnen die Stadt?

Armin Petras: Auf den ersten Blick eine normale westdeutsche Stadt. Vorher habe ich in Köln inszeniert. Nie hätte ich gedacht, dass es 30 Kilometer voneinander entfernt zwei so unterschiedliche Städte gibt. Mein Eindruck hier ist überwältigend positiv. Eine Designerstadt, mit viel Fashion und Medien, mit vielen Migranten.

Fühlen Sie sich nach einigen Wochen hier wohl?

Petras: Ja, besonders wegen des fantastischen Teams von Wilfried Schulz. In Dresden habe ich unter ihm bereits vier Mal inszeniert, unter anderem auch meine Fassung vom „Besuch der alten Dame“.

Was ist das Außergewöhnliche an Schulz?

Petras: Er ist ein erfahrener Theaterleiter und genauer Arbeitspartner. Vorbildlich ist für mich das Arbeitsethos in der ‚Familie Schulz’. Die preußisch-protestantische Erziehung verbindet mich, als Ostberliner, mit dem Westberliner Schulz.

Gerade lobte die New York Times Sie und das Stuttgarter Haus über den grünen Klee. Warum gehen Sie auf dem Höhepunkt?

Petras: Aus persönlichen Gründen. Auch weil ich in Brandenburg wohne und drei Kinder habe. Deshalb wollte ich zurück in die Region.

Das Schauspielhaus Düsseldorf ist derzeit zu über 85 Prozent ausgelastet. Sie lagen auch bei 80 Prozent.