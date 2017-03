Düsseldorf. Im Stadtteil Stockum wurde am Freitag ein zehnjähriger Junge bei einem Autounfall schwer verletzt.

Nach den vorläufigen Ermittlungen der Polizei befuhr am Freitagnachmittag eine 48 Jahre alte Frau mit einem Seat die Enzianstraße in Fahrtrichtung Kaiserswerther Straße. Als plötzlich ein Kind über die Straße lief, konnte die Frau ihr Auto nicht mehr rechtzeitig abbremsen und der Seat erfasste den Jungen. Der Zehnjährige stürzte in der Folge auf die Fahrbahn.

Bei dem Geschehen erlitt der Schüler Verletzungen, so dass ein Rettungswagen ihn in eine Klinik bringen musste. Hier wurde der Zehnjährige zur Beobachtung stationär aufgenommen. Das angeforderte Verkehrsunfallaufnahme-Team sicherte die Unfallspuren.