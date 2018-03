Auch Fortunas U 14 spielt gegen den MSV.

Steinig ist der Weg, den die Fußball-C-Jugend der SG Unterrath bis zum Klassenerhalt in der Regionalliga gehen muss. Die Partie beim Mitaufsteiger FC Iserlohn ist schon ein „Endspiel“ für die Schützlinge von Toma Ivancic. Bei acht Zählern Rückstand auf den auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz liegenden Gegner muss Unterrath gewinnen.

Einen Tabellenplatz gut machen möchte Fortunas U14 im Nachwuchscup. Dort tritt das Team von Dennis Waldinger wie die Zweitliga-Profis im Derby auf den MSV Duisburg. Mit einem Heimsieg würde die U 14 die auf Rang acht liegenden „Zebras“ überflügeln. In einem Testspiel trennten sich beide Mannschaften kürzlich noch mit 2:2.

Schon am Mittwoch war Fortunas U16 in der Niederrheinliga der B-Junioren im Einsatz. Dabei musste sich die Mannschaft von Trainer Benjamin Skalnik im Nachholspiel dem gleichartigen Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Das Tor des Tages fiel bereits nach vier Minuten, danach passierte nichts mehr. Am Sonntag empfängt die Fortuna nun Borussia Nachbarn 1. FC Mönchengladbach und strebt dann wieder drei Punkte an.

B-Jugend des BV 04 steht weiter ganz unten in der Tabelle

Diese hätte auch die U17 des BV 04 bitter nötig, die als Tabellenschlusslicht zu Schwarz-Weiss Essen fährt.

Bei den C-Junioren sind die Rollen im Derby zwischen Fortunas U15 und der 1. Jugend-Fußball-Akademie klar verteilt. Schon das Hinspiel gewann die erstplatzierte Fortuna klar mit 11:0.