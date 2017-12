Grünen-Bürgermeister war 28 Jahre Politiker.

Bei allen scharfen Debatten um den Etat – die emotionalsten Momente rief gestern im Stadtrat der Abschied von Bürgermeister Günter Karen-Jungen hervor. Nach 28 Jahren in der Kommunalpolitik war das gestern gesundheitsbedingt die letzte Ratssitzung des Grünen-Bürgermeisters. „Ich weiß, dass es euch so schwer fällt wie mir. Aber: Wat mutt, dat mutt“, sagte der 72-Jährige.

Dem Rat wünschte er ein glückliches Händchen für die Gestaltung der Zukunft der Stadt. Außerdem wolle er ihm weiter mit Rat und Tat zur Seite stehen. „Ich bin ja nicht aus der Welt.“ Mit Standing Ovation gaben alle Politiker im Saal den von Karen-Jungen geäußerten Dank zurück.

OB Geisel bat Karen-Jungen im Anschluss, die Sitzung zu leiten, um selbst einige Abschiedsworte zu sagen. „Heute geht eine Ära zu Ende“, sagte er. Er betonte die Wertschätzung, die die Vertreter sämtlicher Parteien Karen-Jungen entgegenbrächten. „Es gibt kaum eine Persönlichkeit, die das öffentliche Leben in der Stadt in den vergangenen Jahrzehnten so geprägt hat wie du.“ Mit großer Glaubwürdigkeit habe er die für Düsseldorf typische Verbindung von Weltoffenheit und Heimatverbundenheit verkörpert und gegen Menschenhass in jeglicher Form Stellung bezogen. „Wir werden dich vermissen.“ ale