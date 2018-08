Der 16. August dieses Jahres ist der 41. Todestag von Elvis Presley. Drei Kinos in Düsseldorf zeigen deshalb das „’68 Comeback Special“ des Sängers, das vor 50 Jahren erstmals zu sehen war. Die teilnehmenden Kinos sind: das Cinema in der Altstadt (Schneider-Wibbel-Gasse 5, Beginn: 19 Uhr), die UCI-Kinowelt im Medienhafen (Hammer Straße 29-31, Beginn: 20 Uhr) und das Cinestar im Linksrheinischen (Hansaallee 245, Beginn: 20 Uhr).

Das „Comeback Special“ feierte am 3. Dezember 1968 Premiere. Es war Elvis Presleys erster Live-Fernsehauftritt nach sieben Jahren. Er trat mit seiner kompletten Band vor einem Publikum aus sehr leidenschaftlichen Fans auf. Ein Teil des Specials zeigt den Musiker als Pionier des heute weit verbreiteten Formats „Unplugged“: Er spielte ein Akustik-Set. Der Soundtrack zum Special kam nach der Ausstrahlung sofort in die Top 10 und brachte Presley einige Monate später mit „In the Ghetto“ wieder in die Spitzengruppe der Single-Charts. Im Folgejahr gelangte er dann mit „Suspicious Minds“, seinem ersten Nummer-Eins-Hit in sieben Jahren, wieder an die absolute Spitze der Charts.

Jede Vorführung wird das rund 90 Minütige Fernsehspecial und einen noch mal gut 20-minütigen Blick auf die Herstellung des selbigen umfassen. Dazu gehört ein Rundgang durch das NBC-Studio mit Einblicken von Steve Binder, der die Show damals inszeniert und produziert hatte, sowie anderen, die von Presley, seiner Musik und diesem Auftritt beeinflusst worden sind.

Karten gibt es in den genannten Kinos und im Internet:

www.fathomrocks.com