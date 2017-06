Eller. Gesperrt werden musste am späten Dienstagnachmittag während des Berufsverkehrs der Bereich der Kreuzung Klein-Eller/Ellerbittweg in Eller. Der Fahrer eines Pkw auf der Straße Klein-Eller hatte, laut Polizeiangaben, die Vorfahrt eines Fahrers, der aus dem Ellerbittweg kam, übersehen. Zum Glück wurde bei dem Unfall, der gegen 17.05 Uhr passierte, nur ein Fahrer leicht an der Hand verletzt.