Düsseldorf-Pempelfort. Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Pempelfort wurde ein elfjähriger Junge so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Lebensgefahr besteht glücklicherweise nicht.



Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war zur Unfallzeit eine 43-jährige Pkw-Fahrerin mit Ihrem Opel auf der Moltkestraße unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Eulerstraße beachtete sie aus bislang ungeklärter Ursache einen elfjährigen Skateboardfahrer nicht. Der Junge wollte die Fahrbahn der Eulerstraße bei Grünlicht der Fußgängerampel überqueren. Das Kind wurde vom Pkw erfasst und erlitt schwere Verletzungen. Anschließend wurde der Junge mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.