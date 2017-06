Welche Gründe mich bewogen haben, einen Elektrowagen zu erwerben und ihn vor allem in Düsseldorf und Umgebung zu nutzen, soll hier dargestellt werden. Vor dem Elektroauto gab es ein Dieselfahrzeug und die Meldung, dass irgendwann die Düsseldorfer Innenstadt für Fahrzeuge mit Euro-Norm 5 gesperrt werden könnte. Da mein Arbeitgeber seinen Sitz in der Innenstadt hat, stellte das den Anfang der Überlegungen dar, auf ein Elektrofahrzeug zu wechseln. Natürlich schiebt der Umweltfreund dann den Gedanken des grünen Bewusstseins nach. Aber auch der Strom für E-Autos wird ja nicht nur mit erneuerbaren Energien gewonnen.

Bitter für uns war, dass unser Renault bestellt war und in dieser Zeit eine neue, leistungsstärkere Version des Zoe auf den Markt kam. Eine Umbestellung war vom Hersteller weder möglich noch gewünscht. Immerhin war der Renault-Händler sehr kulant bei der Auslieferung des ursprünglich bestellten Fahrzeuges. Der Zoe R240, den wir fahren, soll nominell 240 Kilometer Reichweite haben. Tatsächlich fährt er im Winter ohne Aufladen 130 Kilometer weit (mit Heizung) und im Sommer unter idealen Bedingungen 180 Kilometer. Der weiter entwickelte Zoe heißt R 400, hat einen stärkeren Akku und kommt wohl um die 300 Kilometer weit.

Unsere Zoe hat einen ECO-Modus, der das Tempo auf höchstens 96 Stundenkilometer abregelt, das Handyladen verhindert und die Klimaanlage nicht auf voller Pulle laufen lässt. Im Energiefenster des Bordcomputers, der keine Wünsche eines Kindes im Mann offenlässt, wird der Fahrer für sein umweltbewusstes Fahren mit mindestens 80 Prozent belohnt. Um 100 Prozent zu erhalten, muss man den Wagen wahrscheinlich selbst schieben. Um die Reichweite zu erhalten, muss man ständig ans Aufladen denken, beziehungsweise, der Fahrer hat den Ladestand immer im Blick. Wer elektrisch angeben will, der kann ohne ECO-Modus an der Ampel jeden Möchte-Gern-Ferrari mit der großartigen Beschleunigung abhängen. Der Energiebilanz ist das allerdings nicht zuträglich.

Das Strom-Tanken in Düsseldorf ist fast überall kostenlos

Die Verbesserung der Lade-Infrastruktur ist ein großes Thema in Deutschland. In Düsseldorf gibt es sehr viele Ladesäulen, die von den Stadtwerken betrieben werden und nur eine Anmeldung kosten. Unsere Idee war, dass wir zuhause eine Wallbox (um 1200 Euro) oder zumindest eine abgesicherte Steckdose anbringen. Doch diesen Plan haben wir aufgegeben, weil das Stromtanken in der Stadt zu verlockend ist – den es kostet tatsächlich (noch) nichts.

Es gibt genügend Parkplätze, die nur für E-Autos reserviert sind. Dort ist das Aufladen möglich mit der RFID-Card, die bei den Stadtwerken zu beantragen ist. Ähnlich leicht ist es auch bei den RWE-Ladestationen oder bei einigen Aldi-Filialen, wo gar keine Karte benötigt wird. Inzwischen ist der dreiphasige Stecker im europäischen Raum am weitesten verbreitet und wurde als Standard festgelegt.

Nochmals, der Ladevorgang ist kostenlos und das Elektroauto kann dort so lange stehen, bis es abgeholt wird. Es gibt von der Straßenverkehrsordnung, von den Stadtwerken und auch von der Stadt keine Einschränkung – höchstens eine moralische Verpflichtung für den Nächsten irgendwann Platz zu machen. Der Zoe ist übrigens an diesen Stationen in zwei Stunden locker aufgeladen. Trotzdem gibt es bei allen Fahrern von Elektroautos den Wunsch, die Pläne mit den Schnellladestationen möglichst schnell in die Realität umzusetzen.

Fazit

Den Kauf des Elektrowagens haben wir nie bereut. Die Akkumiete ist eigentlich derzeit der einzige Kostenfaktor, das „Tanken“ ist ja umsonst. Das Fahren macht Spaß, vor allem dann, wenn der Geräuschsimulator, der bis Tempo 30 zugeschaltet ist, nicht mehr zu hören ist. Daran, dass die Reichweite immer im Vordergrund steht und die nächste Ladestation in Reichweite sein muss, gewöhnt man sich schnell. Zudem gewöhnt man sich ein vorausschauendes Fahren an, weil man beim Ausrollen und Bremsen über die sogenannte Rekuperation Energie zurückgewinnen kann. Das allerdings nur in kleinem Maßstab.

Aber auch das Fahren mit einem Elektroauto ist nur ein Anfang, den möglichst viele Autofahrer als Signal sehen sollten. Denn nur auf Nachfrage reagieren die Autohersteller. Bei den E-Bikes hat es ja auch geklappt.