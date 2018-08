DSC empfängt Heiligenhaus, RSV gastiert in Meerbusch.

Die Aufarbeitung der ersten Saisonniederlage in der Fußball-Landesliga begann noch auf dem Platz. Trainer Andreas Billetter scharte seine Spieler am Mittwochabend unmittelbar nach dem Schlusspfiff um sich, um die 2:3-Derbyniederlage gegen den MSV Düsseldorf aus den Köpfen zu kriegen. Zeit, sich darüber zu ärgern, bleibt nicht. Schon morgen ist die SSVG Heiligenhaus zu Gast an der Windscheidstraße. Und ohnehin muss sich der DSC nicht grämen. Der „Club“ ist mit neun Zählern immer noch im Soll und bekam gegen den MSV allenfalls vor Augen geführt, dass für ihn auch in Anbetracht der Ausfälle von Andreas Kus, Micael Dicumba, Dominic Pulina und jetzt auch Burak Yildiz die Bäume eben noch nicht in den Himmel wachsen.

Ebenfalls gut im Rennen ist der am Mittwoch siegreiche MSV. Das liegt auch an Akteuren, die man vor der Saison noch nicht auf dem Zettel hatte. An Torhüter Muratcan Iyigün etwa, der gegen den DSC mit ein paar guten Paraden aufwartete und vorerst überraschend den Kampf um die Nummer eins gegen Joschua Schöpf gewonnen hat. Oder an Innenverteidiger Makuntima Ntuku. „Es ist Wahnsinn, wie schnell sich der Junge in der Landesliga zurechtgefunden hat“, sagt Trainer Mohamed Elmimouni über den aus der Kreisliga A gekommenen 20-Jährigen. Beim Oberliga-Absteiger VfR Fischeln wartet morgen die nächste Feuertaufe auf Ntuku und seine Kollegen.

Wie eine Flasche Ketchup fühlte sich das Sportleben für die Kicker des Rather SV in den ersten Wochen dieser Saison an. Erst kam lange nichts und dann ganz viel auf einmal. Trainer Andreas Kusel hofft, dass sein Team nach dem befreienden 5:0-Sieg über Odenkirchen morgen beim TAV Meerbusch II im Fluss bleibt. magi