Wollen Tänzer Karriere machen, müssen sie sich den Ballett-Chefs unterwerfen. Nun rebellieren die Bewegungskünstler. Mit dabei: Friedrich Pohl.

Mitspracherecht von Angestellten und Mitbestimmung gehören seit Jahrzehnten zum Alltag in bundesdeutscher Arbeitswelt. Doch gilt das auch für Tänzer vom Ballett am Rhein? Das Metier wird seit Jahrhunderten bestimmt vom idealen Körper, Drill und von der Unterwerfungs-Bereitschaftgegenüber den Ballettmeistern und Choreografen. Nur dann ist eine Tänzer-Karriere möglich. Bitten um geregelte Arbeitszeiten und um ein normales Familienleben neben dem Tanz? Oder gar Kritik an Führungsstil und überzogenen Zeitplänen? Bisher unmöglich. Tänzer gelten, z.T. auch beim Publikum, als Instrument eines allmächtigen Choreografen. Gerade, wenn er wie Martin Schläpfer auch künstlerisch erfolgreich ist und mit dem Ballett zum Renommee der Rheinoper beiträgt. Bewegung in die Diskussion ist erst gekommen, nachdem 2015 das Berliner Staatsballett für einige Wochen streikte. Und, dadurch ermutigt, sich im letzten Sommer die Kompaniesprecher zum bundesweiten „Dancersconncet“ zusammenschlossen, um auf ihre Rechte zu pochen. Friedrich Pohl (28), bis Juli Ensemblesprecher des Balletts am Rhein, ist im Vorstand dieses Netzwerks, das sich als Gegengewicht zur „Ballett- und Tanztheater-Direktoren-Konferenz“ versteht. „Wenn Tänzer die Arbeitsweise oder den Führungsstil in Frage stellen, könnte das durchaus als unzulässige Kritik ausgelegt und im Extremfall geahndet werden“, erzählt Pohl. Fünf Jahre war er im Ballett am Rhein. Sein Vertrag wurde „aus künstlerischen Gründen“ nicht verlängert. Doch Pohl zog mit einer Formklage vor das Arbeitsgericht. Sein Verfahren endete kürzlich mit einem Vergleich.

Die Konsequenz: Pohl, der gerne mit Schläpfer gearbeitet und ihn als Kreateur hoch geschätzt hat, hängt jetzt seinen Beruf an den Nagel. Und beginnt im Oktober ein Jurastudium an der Berliner Humboldt-Universität. Doch was heißt „aus künstlerischen Gründen“? Die Begründung sei unanfechtbar, da auch im Grundgesetz die „Freiheit der Kunst“ garantiert werde. Wenn ein Ballettdirektor eine neue Richtung einschlagen will, kann er stets mit „künstlerischen Gründen“ argumentieren. Und sich unliebsamer Kritiker entledigen. „Künstlerische Gründe“ als Vorwand für eine Nicht-Verlängerung? Dazu äußert sich Pohl nicht. Er möchte auch am Ende seiner Düsseldorfer Zeit kein Porzellan zerschlagen. Vielmehr will er die Rechte der Tänzer des Balletts am Rhein sichern. So sollten die Kompanie-Mitglieder auch an der Auswahl eines Nachfolgers für Schläpfer beteiligt werden. Unter Direktor Remus Sucheana seien bereits Veränderungen zum Positiven spürbar geworden, räumt er ein. So kann sich der Betriebsrat im Fall von Arbeitszeiten nun direkt an Tänzer wenden und steht im Austausch mit ihnen. Vorher wirkte es so, als ob der Betriebsrat als Störfaktor der künstlerischen Arbeit empfunden wurde.

Ein entscheidendes Problem im Ballett am Rhein: Schläpfer hat das Ranking zwischen Gruppen- und Solo-Verträgen abgeschafft. Anders als in München, Berlin, Hamburg und Stuttgart gibt es in Düsseldorf nur noch Solisten. Die verdienen zwar mehr, doch anders als die festgelegten Bedingungen von Gruppentänzern, sind die Rechte von Solisten unklar formuliert. Dass jeder seine Rechte einzeln mit der Direktion aushandelt, ist kaum zu bewerkstelligen.

Außerdem müssten angesichts der extremen körperlichen Belastungen regelmäßige Physiotherapien fest im Budget verankert werden, meint Pohl. Im Ballett am Rhein sei Physiotherapie bislang nur dank privater Spenden des Ballett-Freundeskreises möglich.