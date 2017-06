Düsseldorf. Am der Haltestelle Derendorf ist der RE 1 in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen einen Einkaufswagen auf den Gleisen geprallt. Durch die Kollision entstanden Risse an der Front der Regionalbahn, außerdem wurde die Bremsanlage beschädigt. Insgesamt kam es zu über 70 Minuten Verspätung bei sechs Zügen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Das teilte die Bundespolizei in einer Pressemitteilung mit.

Wie der Einkaufswagen ins Gleisbett gelang ist bislang unklar. Es wurden Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenlosen Hotline 0800 6 888 000 entgegen.