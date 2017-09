Steuerfreie Gewinne, Diplomatenstatus für nicht selten unter Korruptionsverdacht stehende Funktionäre, wirtschaftliche wie juristische Sonderrechte. Friss oder stirb, lautet das Motto von IOC, Fifa oder Uefa, die sich all dem Gegenwind zum Trotz weiter aufführen, als gehöre ihnen die Welt. Und auf den Sport bezogen stimmt das sogar. Sie sind Monopolisten, für ihre Spiele oder Turniere der einzige Anbieter. Eine EM auszurichten und so etwas wie Anstand behalten, ist also nicht möglich. Dafür müsste sich erst die komplette Sportwelt ändern. Aber das wird sie nicht tun, wenn sie von Staaten und Städten weiter hofiert wird. Denn einer, der unterschreibt, findet sich immer. Im Zweifel ein Autokrat, der sich vor der Welt beweisen will. Die Frage ist nur, ob Demokratien da mitspielen sollten?