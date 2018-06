Alexandra Wehrmann organisiert ganz besondere Führungen an Orte, die man als Düsseldorfer eher selten besucht. Diesmal: der Höherweg.

Der Höherweg ist lang. Er beginnt in einem Wohngebiet in Flingern, führt vorbei an der stadtbekannten Automeile und am Ende kommen nur noch Gewerbehöfe. Hier fährt man allenfalls durch oder leiht sich einen Anhänger. Genau dieses Ende hat sich Alexandra Wehrmann für ihren Rundgang „Schön von hinten. Der Höherweg“ am 16. Juni ausgesucht.

Seit zwei Jahren bringt die Journalistin und Bloggerin auf ihren Rundgängen die Menschen ins Gespräch und zeigt ihnen Ecken, in die sie sonst vielleicht nicht so oft kommen. „Mir geht es um die Orte abseits der klassischen Sehenswürdigkeiten“, sagt Wehrmann. Denn von denen sei sie selbst auf Reisen oft enttäuscht, weil die Erwartungen einfach zu groß waren. „Da ist es doch viel schöner, wenn du mit einer neutralen oder sogar negativen Erwartungshaltung zu einem Ort gehst und denkst: Wow! Hier kann man was entdecken, was kaum einer kennt in Düsseldorf!“

Der Höherweg – Hier kann man sein Auto lackieren lassen

Nach Oberbilk, Garath und dem Worringer Platz widmet sie sich nun dem hinteren Teil des Höherwegs. Auf den ersten Blick ist der Abschnitt zwischen Ronsdorfer Straße und der Bahnunterführung an der Posener Straße nichts für Fußgänger: Man kann sein Auto lackieren lassen oder Fliesen kaufen, es gibt Werkstätten und eine Bushaltestelle namens „Röhrenlager“. Es sind genau diese Orte, an die Wehrmann zu einem Spaziergang einlädt. Das sei wie Reisen in der eigenen Stadt. „Im Urlaub ist man ja auch meist zu Fuß unterwegs. Da ist man entspannt und hat eine ganz andere Aufnahmefähigkeit“, erklärt Wehrmann. „So soll das bei den Rundgängen auch sein.“

Wie sie ausgerechnet auf den Höherweg kam? Ein Foto war der Anlass. Und zwar das einer Wurstbude auf dem Bildband „Düsseldorfer Perlen“ des Fotografen Markus Luigs. Als Wehrmann ihn fragte, wo diese kleine Bude mit dem großen Werbeschild „Bock auf Wurst“ stehe, begann dieser, vom Höherweg zu schwärmen. Hier gehe er oft hin zum Fotografieren. Die Rundgängerin war sofort interessiert. Wenn dieses Bild es auf einen Buchumschlag geschafft hatte, dann sollte sie sich die Straße einmal genauer anschauen.

Sie ging auf Spurensuche, recherchierte und sprach mit Leuten, die sich auskennen. Denn das ist das Besondere an den Rundgängen: Statt einer klassischen Führung erweckt Wehrmann die Orte zum Leben. Sie lässt Menschen zu Wort kommen, die eine Verbindung zur Gegend, zu einem Haus oder Thema haben.