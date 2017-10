W.Zetti hat keine Ahnung, was sich die Designer so gemeinhin denken, wenn sie ein neues Firmenlogo entwerfen. Ist ja manchmal auch hanebüchen wie bei dem Lächel-Ü des Düsseldorf-Schriftzugs. Auf unliebsame Weise ist ihm aber jetzt klargeworden, was ein Telefonanbieter im Wappen trägt. Und das kam so: Vor einigen Wochen rief so ein wahnsinnig zuvorkommender Mensch an, um W.Zetti mitzuteilen, dass sein langjähriger Festnetz-Vertrag ja totaaal veraltet sei und jetzt bei einem kostenneutralen Upgrade eine weeeesentlich höhere Datenleistung erzielt würde, und das sei alles gaaanz einfach und gaaaanz schnell über die Bühne gebracht.

Der Leser ahnt, was kommt. Jedenfalls wurde der alte Anschluss pünktlich abgeschaltet und bei dem neuen ist halt „irgendetwas schiefgelaufen“. So erklärte das die Dame an der Hotline. Seitdem ist der Fall in Bearbeitung, also seit fünf Tagen ohne Datenleistung. Morgen soll der Techniker da sein, „so zwischen 13 und 17 Uhr“. W.Zetti glaubt jetzt, dass es eine Träne ist, die das Logo des Anbieters zeigt.