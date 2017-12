Rimkus: Ich bin bekanntlich kein Freund der Großen Koalition. Am liebsten hätte ich eine sozialdemokratisch geführte Regierung, eine Ampel mit den Grünen und der FDP oder den Linken. Das alles erscheint noch möglich. Auch, dass Angela Merkel nach zwei Jahren ihr Amt aufgibt und ein Sozialdemokrat Kanzler wird.

Auch zu Weihnachten müssen wir über Politik reden. Sie haben Ende November in einem Radio-Interview erklärt, dass die Große Koalition aus Ihrer Sicht tot ist. Wie bewerten Sie dies heute?

Rimkus: Ähnlich. Um 9 Uhr beginnt das Geburtstagsfrühstück mit meiner Frau, meiner Tochter und meinen Sohn. Es gibt einen Teller mit Äpfeln, Nüssen und Mandelkernen und ein Geschenk. Nach einer Stunde verschwinden alle, meine Frau in die Küche und ich schmücke den Tannenbaum. Aber ein paar Freunde kommen auch vorbei. Der Vorteil: Meinen Geburtstag vergisst keiner.

Rimkus: Ich hatte mit meinen Eltern und meinen Schwestern um 9 Uhr ein Geburtstagsfrühstück. Es gab einen Teller mit Äpfeln, Nüssen und Mandelkernen und ein Matchbox-Auto. Nach einer Stunde war der Geburtstag vorbei, Weihnachten fing an. Meine Schwestern packten ihre Geschenke ein, mein Vater schmückte den Baum und meine Mutter verschwand in der Küche.

Und wie war sonst der Ablauf am Heiligabend?

Andreas Rimkus: Ja, der Klassiker, ich höre oft ’Du, Armer’. Und in der Tat, ich kenne keine Kindergeburtstage. Stattdessen durfte ich an meinem Namenstag, am 30. November, einen Kindergeburtstag feiern. Später, als Jugendlicher, war es toll. Da habe ich mit meinen Kumpels immer reingefeiert, denn Heiligabend hatten alle ja frei.

Herr Rimkus, Sie haben Heiligabend Geburtstag. Geht der bei all den Feierlichkeiten unter? Und wie war das als Kind oder Jugendlicher?

Der Düsseldorfer SPD-Chef und Bundestagsabgeordnete Andreas Rimkus hat ein bewegtes Jahr hinter sich gebracht. Der Machtverlust der SPD im Landtag, die Niederlage der Sozialdemokraten bei der Bundestagswahl und eine persönliche Zitterpartie um den Wiedereinzug in den Bundestag. Heute, am Heiligabend, will er mit seiner Familie in Bilk zur Ruhe kommen. Gefeiert wird da bestimmt auch: Andreas Rimkus ist „Christkind“ und wird am Sonntag 55 Jahre alt.

SPD-Parteichef Andreas Rimkus wird an Heiligabend 55 Jahre alt. Ein Gespräch über Politik und ein besonderes Geburtsdatum.

Die Regierungsbildung bleibt also wirklich spannend?

Rimkus: Ja. Und das hat die Kanzlerin verschuldet. Sie hat in zwölf Jahren kein Reformprogramm angestoßen. Man weiß nicht, was sie will, sie hat keine Ideen und ist für mich mittlerweile eine tragische Figur. Und die SPD ist nicht dazu da, ihre vierte Kanzlerschaft zu retten.

Warum lehnen Sie die Große Koalition eher ab?

Rimkus Unser Ziel ist es nicht, in Berlin Minister zu stellen. Wichtig ist, dass wir, egal ob in der Regierung oder in der Opposition, unsere Inhalte ins Fenster stellen. Das sind die Bereiche Pflege, Gesundheit, Bildung, Rente, gute Arbeit, die öffentliche Sicherheit und die Finanzen für die Kommunen.

Fallen Ihre Weihnachtsferien in diesem Jahr wegen der Vorbereitung der Sondierungsgespräche aus?

Rimkus: Als Abgeordneter ist es ohnehin schwierig, Urlaub zu planen. Zwischen den Feiertagen nehmen wir uns ein paar Tage Ruhe. Ich möchte mir auch den neuen Star-Wars-Film im Kino anschauen.

Was ist Ihre Aufgabe zurzeit in Berlin?

Rimkus: Als stellvertretender Sprecher für Verkehrspolitik werde ich der Sondierer-Gruppe der SPD helfen, gucken, was man machen kann. In Berlin geht es aber aktuell auch um die Erneuerung unserer eigenen Partei.

Und was bedeutet das für Sie als SPD-Parteichef in Düsseldorf?

Rimkus: Wir haben 3200 Mitglieder, 300 neue in diesem Jahr, 100 sind verstorben oder ausgetreten. Ich muss die Partei hier vor Ort führen, die Bundespolitik hier diskutieren. Das passiert in den Ortsvereinen noch ’analog’, wir brauchen aber auch moderne, digitale und schnelle Formate, um unsere Ziele deutlich zu machen. Aber ich brauche Zeit, gute Ideen, wie etwa unsere Vorschläge für eine Steuerreform, an der Basis vorzustellen.

„Gro-Ko“ war das Wort des Jahres 2013, die Gesellschaft für deutsche Sprache hat sich in diesem Jahr für „Jamaika-Aus“ entschieden. Eine treffende Wahl?

Rimkus: Das mit der Gro–Ko wusste ich gar nicht. Aber generell tue ich mich mit solchen Wort-Ungetümen schwer. Man kann die Farbenlehre betreiben, aber da fand ich den Begriff ’Schwarze Ampel’ bezeichnender, das war es wirklich. Oder auch „Schwampel“: Das klingt wie ein komischer Pilz, den man nicht auf dem Teller haben will.